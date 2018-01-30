Bir yandan Afrin harekâtı diğer yandan da Rusya Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi devam ediyor. Soçi'deki kongre ile ilgili ulusal ve uluslararası alanda olumsuz hava yaratılıyor. Oysa Soçi Suriye Savaşı'nın bitmesinin anahtarı rolü üstleniyor. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Bülent Uludağ, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ni değerlendirdi

Suriye iç savaşı yedi yıldır sürüyor. 4 yıldır Cenevre’de yapılan görüşmelerden hiçbir sonuç çıkmadı. İnisiyatif Batı’dan Avrasya’ya geçince uzlaşmanın kapısı aralandı.



Taraflar ilk kez Astana’da Türkiye, Rusya ve İran’ın garantörlüğünde yüz yüze geldi. Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ile umutlar da yükseldi.



Peki, Suriye iç savaşına nasıl nokta konacak?



İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Bülent Uludağ, Suriye'de savaşın sona ermesi için Kamboçya ve El Salvador iç savaşlarından örnekler verdi. Ulusal Kanal’a özel açıklamalar yapan Uludağ, "Unutma modeli"ni anlattı.



Soçi'deki Ulusal Diyalog Kongresi’nden umutlu olan Uludağ, 15 sene iç savaşta 200 bin insanın öldüğü Lübnan'dan bir örnek verdi.



Ortadoğu uzmanı Uludağ göre Türkiye’nin Afrin harekâtı Şam yönetimi ile muhalifleri yakınlaştırdı. Eğer Soçi’den olumlu sonuç alınırsa geriye Amerika ve kara gücü PYD kalıyor.



HABER: UFUK AKKAYA

KAMERA: AKIN KARA

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