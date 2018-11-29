Türkiye-Rusya ve İran arasındaki 11. Astana toplantısı sona erdi. Önemli kararlar alındı. Kapanış bildirisinde ismi verilmeden Amerika'nın politikaları eleştirildi. Terörle mücadele bahanesiyle Suriye'de terör devletinin kurulmasına karşı ortak tavır sergileneceği ifade edildi.

ASTANA toplantısı sona erdi. Suriye'deki siyasi çözüm ve sahadaki gelişmeler konuşuldu. Toplantıdan ortak tavır sergilendi. ABD'nin PKK eliyle Suriye'de kurmak istediği terör devletine karşı çıkıldı.



2 gün süren toplantı sonrası Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, Türkiye, Rusya, İran,Suriye hükümeti ve muhalefet heyetinin bir araya geldiği oturumda, kapanış bildirisini okudu.



Tarafların Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine bağlılıkları vurgulandı. Komşu ülkelerin ulusal güvenliğini hedef alan ayrılıkçı gündemlere karşı ortak duruş sergileneceği ifade edildi.



Dışişleri Bakanlığı önemli bir bilgilendirme geçti. Anayasa komitesinin en kısa sürede oluşturulması için ortak fikre varıldığını duyurdu. İdlip’teki ateşkesin kalıcı olarak sağlanmasının da önemine vurgu yapıldı.



Açıklamada Amerika'ya gönderme yapıldı, Suriye'nin toprak bütünlüğüne dikkat çekildi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentyev da 11. garantörler toplantısının ardından basın toplantısı yaptı. Ortadoğu'daki ABD varlığının Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit ettiğini söyledi.



Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıların on ikincisinin de Şubat ayında Astana’da yapılacağı duyuruldu.



ulusal.com.tr