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Suriye'de Türk gözlem noktasına taciz atışı

Suriye'nin İdlib kentindeki Gerginliği Azaltma Bölgesinde yer alan gözlem noktamıza Suriye Ordusunun kontrolündeki bölgeden taciz atışı yapıldı. Olayda 3 asker hafif şekilde yaralandı.

Suriye'de Türk gözlem noktasına taciz atışı

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki Türk ordusunun bulunduğu gözlem noktasına saldırı gerçekleştirildi.

Suriye ordusunun kontrol ettiği As Shariah bölgesinden 35 havan atışı yapıldı.

Zawiyah Dağı'ndaki 10 numaralı Gözlem Noktasında bulunan 3 asker hafif şekilde yaralandı. Ayrıca, üs bölgesinde yer alan, tesis, teçhizat ve malzemelerden bir kısmı da hasar gördü.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Saldırıyla ilgili olarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu" belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, "durumun yakından takip edildiğini" vurguladı. Havan atışlarının "kasıtlı olduğu değerlendirildiği" ifade edildi.
 

ulusal.com.tr

Etiketler; #suriye #idlib
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