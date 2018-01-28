Türkiye'nin 911 kilometrelik sınır komşusu Suriye patlamaya hazır bomba gibi. Zira bölgede Amerika'ya ait halihazırda 12 üs var. Çoğu da sınır hattında. Ağır silah ve mühimmat depolanan bu üslerin olası bir savaşta Türkiye'ye karşı kullanılması büyük bir tehdit.

Bir değil, iki değil, üç değil; tam 12... Amerika, Suriye'de PKK/PYD'nin işgal ettiği bölgeleri üs tarlasına çevirdi. Suriye genelinde bilinen 12 Amerikan üssü var.



Suriye genelindeki üslerden 5'i hava üssü olarak kullanılıyor. 8 tane de farklı amaçlar için kurulan üs mevcut.



Suriye'nin kuzeydoğusundaki Dereke bölgesinde 2 askeri üs var. Üste ABD'nin hava indirme birlikleri konşlu. Üsten PYD/PKK'ya askeri yardım sağlanıyor. Askeri kargo uçaklarının inişi için kullanılıyor.



DEREKE - 2 askeri üs mevcut.



ABD'NİN hava indirme birlikleri konuşlu.



PYD/PKK'ya askeri yardım sağlanıyor.



Askeri kargo uçaklarının inişi için kullanılıyor.



Deyri Zor ile Haseke arasında kalan Sabah el-Hayr bölgesinde 2 askeri üs var. Yalnızca askeri helikopterlerin iniş-kalkışı için kullanılıyor.



SABAH EL-HAYR



2 askeri üs mevcut.



Yalnızca askeri helikopterlerin inişi için kullanılıyor.



Ayn İsa Rakka'nın kuzeyinde. Bu bölgede de bir askeri üs var. Ayn İsa beldesinin güneybatısındaki üsten PYD/PKK'ya mühimmat sağlanıyor.



AYN İSA



PYD ile ortak kullanılan noktalara mühimmat sağlanıyor.



Rakka'ya yakın Til Semen'deki askeri üs de Amerika'nın dinleme merkezi. Telefon ve telsiz dinlemeleri bu üsten yapılıyor. Sahadaki askeri güçlere istihbari bilgi sağlanıyor. Askeri birliklerle koordinasyon kuruluyor.



TİL SEMEN



Telefon, telsiz dinleme üssü olarak kullanılıyor.



Sahadaki askeri güçlere istihbari bilgi sağlanıyor.



Rakka'ya 40 kilometre uzaklıktaki Tabka'da da hava üssü var. PKK'ya hava desteği sağlayan uçaklar çoğunlukla Tabka'daki üsten kalkıyor.



TABKA



ABD uçaklarının iniş kalkış yapması için kullanılıyor.



PKK/PYD'ye hava desteği sağlanıyor.



Celebiye Suriye'nin Türkiye sınırında yer alan beldesi. Fırat'ın doğusunda kalan bir bölge. ABD'nin en gelişmiş silahları bu üste bulunuyor. Füze fırtlatma düzenekleri yerleştirilmiş durumda. PKK'nın Suriye sorumlusu Bahoz Erdal'ın da bir süre Celebiye'deki ABD üssünde kaldığı biliniyor.



CELEBİYE

Askeri birlik ve 40 modern askeri araç kargo uçağına tahsis edilmiş kapalı bir alan.



Uçak pisti, çok sayıda ağır ve gelişmiş silahla donatılmış fırlatma düzenekleri ve diğer gelişmiş silahlar bulunuyor.



ABD'nin en gelişmiş silahları bu üstte bulunuyor.



Herb Heşk de Celebiye'ye yakın bir belde. Beldede ABD'li askerlerin kaldığı üs mevcut.



HERB HEŞK



ABD'li askerler bulunuyor.



Miştanur Tepesi'nde ABD'ye ait radyo kulesi var. ABD özel birliklerinin yanı sıra Fransız özel kuvvetleri de bu üste.



MİŞTANUR TEPESİ



Radyo kulesi ve ABD özel birliklerinin yanı sıra Fransa özel kuvvetleri de yer alıyor



Sırrin... Belde tam Fırat nehrinin doğu sınırında. ABD hava birliklerinin konuşlanma noktası. PKK/PYD'ye mühimmat sağlanan üslerden biri.



SIRRİN



ABD hava indirme birliklerinin konuşlanma noktası...



Bu hava indirme biriminden, Ayn İsa beldesinde, PKK/PYD ile ortak noktaya mühimmat sağlanıyor.



Tanf... Irak sınırında. Buradaki üste Yeni Suriye Ordusu adlı terör oluşumuna eğitim veriliyor. Amerika ve İngiltere askerlernin bulunduğu üzete çöl şartlarına uygun arazi araçları da var.



TANF



Yeni Suriye Ordusu ile Amerika ve İngiltere askerleri bulunuyor. Çöl şartlarında hareket kabiliyetine sahip arazi araçları dikkat çekti.



Tıl Emir... Haseke kent merkezinin kuzey doğusunda. ABD ve Fransız özel kuvverleri bu üste.



TIL EMİR



200 ABD özel kuvvet askeri ve 70 Fransız askeri bulunuyor



MENBİÇ



YPG'ye destek için kurulan bir üs. Bulunduğu konum açısından YPG'yi, Özgür Suriye Ordusu'ndan gelebilecek hamlelere karşı koruyor.



Ve Menbiç... Fırat'ın batısında. Fırat Kalkanı bölgesi ile PYD/PKK arasına kurulan tampon üs. ABD, PKK'ya gelebilecek hamleleri bu üsten önlemeyi amaçlıyor. Münbiç'in kuzeyinde, Sacu çayının batı kıyısındaki Ayn Dadat beldesinde, ABD özel kuvvetlerine ait bir operasyonel nokta yer alıyor.



Haber: Oğuz Polatbilek​

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