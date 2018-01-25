Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ÖSO ile birlikte düzenlediği harekatla ilgili, Şam'dan yeni bir açıklama geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, harekâtı "Suriye'nin egemenliğine karşı bir saldırı" olarak nitelendirdi. Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad "Türkiye'nin saldırılarına yanıt vermek için mümkün olan her aracı kullanacağız" dedi

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtını "İşgal" olarak nitelendirdi.



Saldırının daha önce de kınandığını hatırlatan Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Suriye'nin bu doğrultuda hareket edeceğini vurguladı. Mikdad "Suriye'nin kendini korumaya hakkı var, mümkün olan her aracı kullanacağız" dedi.



İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin sorularını yanıtlayan Mikdad "Sözleriniz uçak düşürmeyi de kapsıyor mu?" sorusuna "Bunu çok açık olarak söyledik. Hava savunma sistemlerimiz hazır" yanıtını verdi.



Mikdad, Rusya'nın operasyona yeşil ışık yaktığı yönündeki yorumları da değerlendirdi.



"Rusların ne düşündüğünü biliyoruz" diyen Faysal Mikdad "Rusya'nın, Suriye adına hareket edebileceğini ya da Suriye'de şimdiye kadar savunduğu prensiplere karşı hareket edebileceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.



Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı, ABD'nin Suriye politikasını da sert bir dille eleştirdi. Mikdad, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın "Askerlerimizi Suriye topraklarından kısa vadade çekmeyeceğiz" açıklamasını "Yıkıcı hata" olarak değerlendirdi.



ulusal.com.tr