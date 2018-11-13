Kilis'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Gümrük Kapısı'nda şüphe üzerine aranan özel bir hastaneye ait ambulansta 20 kilogram esrar ele geçirildi, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

Kilis'in Elbeyli ilçesinde Suriye'den dönen özel bir hastaneye ait ambulansta 20 kilogram esrar ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.



Gaziantep'teki özel bir hastanede tedavisi tamamlanan Suriyeli hastayı ülkesine bırakan ve Çobanbey Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye dönüş yapan Y.Y. yönetimindeki 01 CGT 37 plakalı özel ambulans, gümrük muhafaza memurlarınca şüphe üzerine durduruldu.



Araçta yapılan aramada, sedyenin altına gizlenmiş 20 kilogram esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü ile yanında bulunan N.Ç. gözaltına alındı.



Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda, esrarın Türkiye'de teslim edileceği M.H. de Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince Elbeyli ilçesinde yakalandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüphelinin sorgusu sürüyor.