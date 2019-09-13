Suriye için gözler 16 Eylül'de

16 Eylül Pazartesi günü Türkiye, Rusya ve İran liderleri bir araya gelecek. Liderler, Suriye krizine çözüm için yeni yol haritasının ele alacak. Zirve öncesi ise uzmanlardan önemli uyarılar geldi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Ankara buluşacak. Toplantıda İdlib'teki son durum ele alınacak.

Zirvede, başta Güvenli Bölge olmak üzere Fırat'ın doğusundaki son gelişmeler de masada olacak.

Suriye için Astana garantörleri ve Birleşmiş Milletler Gözetiminde yeni bir Anayasa yazılması gündemde. Anayasa'nın yazılması için bir komisyon oluşturuluyor. Komisyonda yer alacak isimler için de bir çalışma yürütülüyor. Konu Pazartesi günü yapılacak zirvede ele alınacak.

ANKASAM Avrasya Çalışma Masası Başkanı Dr. Dinmuhammed Ametbek (Dinmuhammet Ametbek), zirveyi Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Şam ile işbirliğinin önemine işaret etti.



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