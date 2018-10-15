İdlib'te takvim büyük ölçüde işliyor. Fırat'ın doğusunda ise Washington'ın "oyalama taktiği" sürüyor. Amerika'nın desteği ile bölgeyi işgal eden PKK/PYD, hem Suriye hem Irak hem Türkiye için tehdit. Suriye'nin başkenti Şam bugün önemli bir görüşmeye sahne oldu. Suriye ve Irak Dışişleri bakanları bir araya geldi, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suriye Dışişleri Bakanı Muallim'in sözleri ise güne damgasını vurdu. Muallim, İdlib'ten sonra hedeflerinde Fırat'ın doğusu olduğunu söyledi.

Suriye ve Irak Dışişleri Bakanları bir araya geldi. Önemli gündem maddelerinden biri Fırat'ın doğusuydu. Ortak açıklamada; İdlib'ten sonra hedefin bu bölge olduğu vurgulandı.



Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el Caferi Şam'da görüştü. Ana gündem Suriye-Irak arasında açılacak sınır kapılarıydı. Basın toplantısı düzenlendi, konuşmalara ise Fırat'ın doğusu damga vurdu. Muallim, İdlib'in terörden kurtarılması ve devletin egemenliğine dönmesi ardından hedefin Fırat Nehrinin doğu yakası olacağına dikkat çekti.



İdlib'de planlar büyük ölçüde işliyor... Rusya ile yapılan Soçi mutabakatıyla bölgede önemli başarılar elde edildi. Şimdi ise gözler Amerikan destekli PKK/PYD'nin kontrolündeki Fırat'ın doğusuna çevrilmiş durumda.



Fırat'ın doğusunda sağlanacak güven ortamı bölge ülkelerini de yakından ilgilendiriyor. Suriye Dışişleri Bakanı Muallim de buna vurgu yaptı, çözüm konusunda ciddi çabalara olumlu yaklaşıldığını söyledi. Muallim, Suriye'nin ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünün yanı sıra bağımsız kararına saygı duyan her girişime olumlu yaklaşmaya devam edildiğini kaydetti.



Amerika'nın bölgedeki teröristleri desteklediğini belirten Muallim, Suriye'nin doğusunda "federal devletin" kurulmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.



Irak Dışişleri Bakanı Caferi de Muallim'in ardından söz aldı. "Suriye'nin bölgede kilit bir konum ve role sahip olduğunu" ifade etti.



Anka Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Sencer İmer, iki bakanın ortak basın toplantısını değerlendirdi...



ulusal.com.tr