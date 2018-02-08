Türkiye'nin Suriye istihabarat makamlarıyla en üst düzeyde görüşmeler yaptığı bilgisi Meclis gündemine geldi. Millî Savunma Bakanı Canikli "İstihbaratın çalışma şekli farklıdır" dedi. MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Suriye'ye gittiği iddiaları da üstü kapalı doğrulanmış oldu.

"MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Suriye'ye gitti" ve "Afrin'deki harekât öncesi Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın resmen bilgilendirdi" Bu iki iddia Meclis'in gündemine geldi.MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Humeymim Hava Üssü'nde Suriye İstihbarat şefi Ali Mamluk ile görüştüğü öne sürülmüştü.Zeytin Dalı Harekâtı öncesi ve sonrasında Suriye ile resmi temas kurulduğu bilgisi üzerine CHP Milletvekili Levent Gök, Meclis Genel Kurulu'nda Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'ye bu konuyu sordu.Canikli böyle konuştu ama istihbarat örgütlerinin çalışma şekillerinin de farklı olduğuna dikkat çekti.Bir diğer konu da Suriye hükümetinin Afrin'deki operasyonlardan önce bilgilendirildiği iddiasıydı...Harekât'ın "bütün dünyaya duyurulduğunu" belirtti Milli Savunma Bakanı...