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Suriye konulu dörtlü zirve yarın İstanbul'da

Türkiye'nin ev sahipliğindeki Suriye konulu dörtlü zirve, Almanya, Fransa ve Rusya'nın katılımıyla yarın İstanbul'da yapılacak.

Suriye konulu dörtlü zirve yarın İstanbul'da

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Suriye konulu dörtlü zirvede ana gündem, İdlib'deki ateşkesin sağlamlaştırılması ve Suriye krizine siyasi çözüm için ortak çabalar olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın İstanbul'da Suriye konulu dörtlü zirveye ev sahipliği yapacak.

Zirvede, sahadaki gelişmeler, Soçi mutabakatının ardından İdlib'deki durum ve Astana ve Cenevre platformlarında sürdürülen siyasi çözüm süreci ana gündem olacak.

Dört ülkenin, Suriye krizine kalıcı çözüm bulunmasına yönelik ortak çabaların uyumlulaştırılması hedefleniyor.

Toplantının sonunda dört ülkenin ortak bir bildiri kabul etmesi bekleniyor.

Zirve, Astana platformu ile BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın Cenevre'de oluşturduğu "küçük grup"tan temsilcileri ilk kez bir araya getirecek. De Mistura, daha önce Cenevre'de her iki platfrom temsilcileriyle anayasa komitesi kurulması konusunda görüşüyordu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra de Mistura da zirveye katılacak.

Etiketler; #suriye #almanya #fransa #rusya
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