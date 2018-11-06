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Suriye'nin kuzeyinde ABD-PKK koridoru

Amerikan ordusu Suriye'nin kuzeyinde PKK/PYD'yi eğitmeye devam ediyor. Kısa süre önce Menbiç'te PKK'lılarla devriye atan Amerikan askerleri Heseke vilayetinde de örgüt üyeleriyle poz verdi.

Suriye'nin kuzeyinde ABD-PKK koridoru

Menbiç'te PKK'lılarla devriye atan ABD kuvvetleri, bir kez daha teröristlerle yan yana geldi. 

Reuters'te yer alan fotoğraflarda, ABD askerlerinin Haseke yakınlarında PKK'lılarla bir araya geldiği görüntülee ortaya çıktı. 

Bölgede devriye faaliyetleri yürüten ABD kuvvetleri, PKK'lılara eğitim vermek için sahada bulunuyor. Haseke'de bulunan ABD'li komutanlar bölgedeki PKK'nın sözde sorumluları ile birlikte denetim faaliyetleri yaptı.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Rob Manning'den konuyla ilgili açıklama geldi. Manning, "ABD kuvvetleri, SDG ortaklarımızla Suriye'nin kuzeydoğu sınırları boyunca güvence devriyelerine başladı" ifadelerini kullandı.

Sözcü Manning, bu devriyelerin,  SDG  ve Türkiye'ye bölgenin güvenliğini sağlama imkanı tanıyacağını öne sürdü.

ABD'liler, Pazar günü de Menbiç'te PKK'lılarla devriye atarken görüntülenmişti. Pentagon sözcülerinden Binbaşı Sean Robertson bu fotoğrafları yalanladı.  "Menbiç yakınlarında Türkiye ile yaptığımız devriye dışında başka bir devriye gerçekleştirmedik" dedi.

ulusal.com.tr







 

Etiketler; #suriye #pkk #abd
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