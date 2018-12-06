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Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler

Birleşmiş Milletler raporlarında Suriye'nin kuzeydoğusu için ilk kez "Kürt Özerk Yönetimi" tanımı yapıldı. PKK/PYD silahlı mensupları için ise "Kürt Özerk Yönetimi Polisi " ifadesine yer verildi. Özerk Yönetim politikasınınTürkiye'ye dayatılacağı belirten Vatan Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkan Yardımcısı Yunus Soner, Astana ortaklığının önemini vurguladı.

Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler

Suriye'nin kuzeydoğusu için, Birleşmiş Milletler raporlarında ilk kez "Kürt Özerk Yönetimi" tanımı yapıldı. Vatan Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkan Yardımcısı Yunus Soner, Suriye'deki PKK/PYD varlığı için ABD ve Birleşmiş Milletlerin daha önce  "Kürt kuvvetleri " ifadesini kullandığına dikkat çekti. 

21 Kasım 2018 tarihli  BM Genel Sekreteri raporunun'Protection' kısmında "Kürt Özerk Yönetimi" tanımı iki defa kullanıldı.İkinci kullanımda  ise Kürt silahlı çeteleri için "Kürt Özerk Yönetimi Polisi " ifadesine yer verildi. Bu ifadeyi Birleşmiş Milletler  Genel Sekreteri Antonio Guterres kullandı. 

Raporda "Kürt Özerk Yönetimi" ile sadece siyasi bir vurgu yapılmamakta bunun yanında "Özerk Yönetimin" silahlı milis güçleri de "Kürt Özerk Yönetimi Polisi" olarak ifade edildi.  'Polis' tanımının,  BM genel sekreterinin resmi raporunda yer almasıi  bu özerk yönetimin gittikçe daha üst perdelerden dile getirildiği anlamına geliyor.

Yunus Soner Batı ülkelerinin Suriye'deki Kürt hareketiyle ilgili olarak raporlarda resmileşen Özerk Yönetim sevdasının Türkiye'ye dayatılacağı görüşünde.  ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yapacağı görüşme de kritik önem taşıyor. 

Soner ,  Türkiye'nin Suriye konusunda bölge ülkeleriyle geliştirdiği işbirliğinin ve Astana ortaklığının önemini vurguladı. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #pkk #yunus soner #astana #bm #suriye
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