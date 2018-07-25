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Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemi

Prof. Dr. Hasan Ünal, PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde otonom bir yapı kurma çabasını engellemek için Ankara'nın Şam ile görüşmesi gerektiğini söyledi. PYD'nin bazı kazımlar alabilmek için girişimlerde bulunduğunu hatırlatan Ünal'a göre, Türkiye, Suriye'de üniter yapının yeninden oluşması için Şam'a yardımcı olmalı.

Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemi
Amerika'nın "kara gücü" olarak tarif ettiği PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde kazanım elde etmek hedefiyle yaptığı girişimlere karşı uzmanlardan kritik uyarılar geldi.

Prof. Dr. Hasan Ünal, PKK/PYD'nin otonom bölgesi oluşturma veya federasyon girişimlerini engellemek için Ankara'nın hızla Şam ile irtibata geçmesi gerektiğini vurguladı.

Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Ünal'a göre, Suriye'de üniter yapının yeniden inşa edilmesi için de Türkiye katkı sunmalı.

Ünal, ABD'nin İran'a yönelik ambargo girişimini de değerlendirdi. "Türkiye İran'la ilişkilerini artırmalı" dedi. 

 
ulusal.com.tr
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