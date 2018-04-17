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Suriye Ordusu, Humus'u teröristlerden temizlemek için operasyon başlattı

Suriye Ordusu, Doğu Guta'dan sonra Humus'taki bölgeleri teröristlerden temizlemek için operasyon başlattı.

Suriye Ordusu, Humus'u teröristlerden temizlemek için operasyon başlattı

Suriye, Humus ilinin kuzey kırsalında operasyon başlattı. Operasyonda şu ana kadar 6 nokta kontrol altına aldındı.

Suriye Ordusu başkent Şam'da Doğu Guta'nın kontrolünü sağladıktan sonra, ülkenin orta kesimindeki Humus iline yöneldi.

Humus'taki AA muhabirlerinden edinen bilgiye göre, Suriye Ordusu, 3 günde Vadi el Hubbiye, Vadi el Kurbat, Ardul Casiye, Ard Kabir eş Şeyha, Zahrat Cebabi ve Zahrat Cesiye köylerini teröristlerden temizledi.

Yerel kaynaklar, Suriye hükümetinin öncelikli hedefinin Halep'i Humus'un kuzeyine bağlayan Salamiye yolunun güvenliğini sağlamak olduğunu ifade ediyor.

Suriye hükümeti Şam'daki Doğu Guta bölgesini geçen hafta kontrol altına almıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #suriye ordusu #Humus #terörle mücadele #suriye #doğu guta
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