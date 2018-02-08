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Suriye ordusu, terör örgütü YPG'nin karargahını vurdu

Suriye ordusu, terör örgütü YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'ni vurdu. Suriye ordusunun YPG'yi vurmasının ardından ABD, Suriye ordusuna saldırdı

Suriye ordusu, terör örgütü YPG'nin karargahını vurdu

Pentagon, Suriye ordusunun, terör örgütü YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) karargahına saldırıda bulunduğu, koalisyon uçaklarının ise Suriye güçlerine savunma amaçlı saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu'ndan yapılan açıklamada Suriye hükümet güçlerinin Fırat Nehri'nin 8 kilometre doğusunda bulunan DSG karargahına saldırdığı ileri sürüldü.

Saldırının herhangi bir kışkırtma sonucu olmadığının iddia edildiği açıklamada, saldırı sırasında koalisyona bağlı askerlerin de karargahta bulunduğu belirtildi.

Açıklamada "Koalisyon, koalisyon askerlerini ve ortak kuvvetleri savunmak üzere, küresel IŞİD karşıtı koalisyon misyonuna angaje olan ortaklar, karşı saldırıyı düzenleyenleri püskürtmek üzere saldırı düzenledi" ifadesi yer aldı.

Açıklamada koalisyonun Orta Fırat vadisinde IŞİD ile mücadeleye devam ettiği söylendi.

Etiketler; #suriye #abd #YPG #DGS
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