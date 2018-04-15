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Suriye Ordusu’nun karargahları hedefte

Atlantik cephesi Suriye saldırısını kimyasal silah tesislerini hedef aldığı yalanıyla meşrulaştırmaya çalıştı. Ancak etkili olmayan saldırıyla doğrudan Suriye Ordusu’nun karargahları hedef alındı. Peki saldırı ile yalnızca Suriye Ordusu mu tehdit edildi? Suriye’de teröristlere karşı mücadele eden Türk Ordusu da hedefte mi? İşte haritalarla çarpıcı gerçekler…

Suriye Ordusu’nun karargahları hedefte

Başını Amerika’nın çektiği Atlantik cephesinin Suriye saldırısı tartışılıyor. Peki saldırı hangi bölgeye yapıldı? Amerika’nın iddia ettiği gibi kimyasal silah tesislerine mi yoksa Suriye Ordusu’nun teröristlere karşı ilerlemesini engelleyecek noktalara mı?  

21’inci Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı Cahit Armağan Dilek, saldırının Türk Ordusu’nu da nasıl tehdit ettiğini anlattı.

Dilek’e göre saldırı kimyasal tesislere yapılmış olsaydı ciddi bir kimyasal reaksiyon görülürdü.

Emekli Kurmay Albay Dilek, saldırıların etkili olmadığına da dikkat çekti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #suriye ordusu #türkiye #atlantik cephesi #ab #batı #türk ordusu
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