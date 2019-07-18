Suriye sınır hattında askeri hareketlilik sürüyor. TSK, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yığınak yaparken, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, kuvvet komutanları ile birlikte sınır birliklerini denetledi.

Sınır kenti Şanlıurfada'daki askeri sevkiyat, daha önce yapılandan çok daha üst düzeyde. Türk Silahlı Kuvvetleri sınırın hemen karşısındaki terör yuvasına müdahale için bölgeye ağır güç sevkiyatını sürdürüyor.



Türk Silahlı Kuvvetleri, Tel Abyad’in karsisinda, Akçakale'de hattında iş makinaları ile istihkam faaliyetlerine başladı. Terör örgütündeki çözülme hızlandı. Resulayn'a bağlı Aziziye kentinden kaçan PKK/PYD'nin sözde iki komutanı, Şanlıurfa sınırına gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu.



Akçakale dışında aynı sınır hattındaki Ceylanpınar ve Suruç ilçelerine de yeni askeri birlikler kaydırıldı.



Askeri kaynaklara göre Fırat'ın doğusuna operasyon için hazırlık yapılıyor. Operasyonun zamanlamasına ilişkin takvim henüz netlik kazanmasa da birliklerin hazırlık durumu anbean kontrol ediliyor. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay'a gitti.



Akar beraberindeki kuvvet komutanları ile birlikte sınır hattına incelemelerde bulundu. Hatay'da konuşlu birlikleri denetleyen Akar, birlik komutanlarından bilgi aldı.





ulusal.com.tr