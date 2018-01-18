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Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen 20 tank ile zırhlı personel taşıyıcı, yakıt tankeri, komando birliklerinin ve zırhlı askeri araçların yer aldığı konvoy Hatay'a ulaştı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gönderilen tankları taşıyan TIR'lar, Hatay'ın Antakya ilçesine ulaştı. 

Tanklar alınan güvenlik önlemleri eşliğinde ilgili birliğe sevk edildi.

Tankların TIR'lardan indirilmesi sırasında çevredeki vatandaşlar askerlere sevgi gösterisinde bulundu.



Takviye konvoyu 1'inci Hudut Bölüğü'nde

Türkiye'nin farklı illerinden gönderilen tank, zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), yakıt tankeri, komando birliklerinin ve zırhlı askeri araçların yer aldığı konvoy da Hatay'ın Hassa ilçesindeki 1'inci Hudut Bölüğü'ne konuşlandırıldı.

Güvenlik önlemleri altında götürülen askeri araçların, Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #Suriye sınırı #türk askeri #tsk #türk ordusu #hatay
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