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Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Erzurum Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığından Suriye sınırına konuşlu birliklere takviye amaçlı zırhlı araç sevkiyatı sırasında Gölbaşı ilçesinde sevgi gösterisi yapıldı

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

 Erzurum Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığından Suriye sınırına konuşlu birliklere takviye amaçlı askeri araç sevkiyatı sırasında Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sevgi ve destek gösterileri yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Erzurum Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığından otobüs ve askeri zırhlı araçlar, Afrin'e ulaştırılmak üzere üzere Kilis'e uğurlandı.

Güvenlik önlemleri altında sevk edilen araçların ilerlediği güzergah üzerinde vatandaşlarca "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Şehitler ölmez vatan bölünmez sloganı #afrin #Erzurum Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı #gölbaşı ilçesi #Suriye sınırına askeri sevkiyat
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