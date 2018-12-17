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Suriye sınırına askeri sevkiyat

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon mesajının ardından sınıra askeri sevkiyat devam ediyor. Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı bir süre önce Hatay'a getirilen askeri araçlar, Gaziantep'e doğru hareket etti.

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Çeşitli birliklerden Hatay'a gönderilen zırhlı personel taşıyıcı yüklü askeri tırlar, Hassa-İslahiye kara yoluna doğru seyir haline geçti.

Askeri araçların güvenlik önlemleri altında Gaziantep istikametine doğru ilerlediği görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde “Fırat’ın doğusu ile ikazlarımızı yaparken hazırlıklarımızı da tamamladık. Fırat’ın doğusunu bölücü terör örgütünden temizlemek için yapacağımız harekatın birkaç güne başlayacağını ifade ediyoruz” demişti.

"Menbiç'e'de gireriz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon mesajının ardından  Menbiç'e operasyon mesajı da vermişti. Erdoğan, "Menbic hikayesiyle bizim dikkatimizi dağıtmaya çalışıyorlar. Menbic yüzde 85-90 Arapların yaşadığı bir yerdir. Ama orayı tamamen o terör örgütlerine vermiş durumdalar. Onlardan orayı boşaltacağız dediler. Göndermediler. Şimdi de diyoruz ki, temizlediniz temizlediniz. Çıkarmadığınız takdirde biz Menbic'e de gireceğiz" şeklinde konuşmuştu


Kaynak: AA
Etiketler; #suriye sınır #askeri sevkiyat
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