banner999
Brett McGurk istifa etti
Brett McGurk istifa etti
Saldırı hazırlığındaki 2 terörist öldürüldü
Saldırı hazırlığındaki 2 terörist öldürüldü
İsrail askerleri bir Filistinliyi daha şehit etti
İsrail askerleri bir Filistinliyi daha şehit etti
Fransa'da bir sarı yelekli hayatını kaybetti
Fransa'da bir sarı yelekli hayatını kaybetti

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen zırhlı araçlar Kilis'e ulaştı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a gelen komandolar ve askeri araçlar, Kilis'e doğru hareket etti.

Çeşitli birliklerden Hatay'a gönderilen komando birlikleri ve askeri araçlar, Hassa-Kilis kara yoluna doğru seyre geçti.

Komandoları taşıyan otobüs ve askeri araçlardan oluşan konvoyun, güvenlik önlemleri altında ilerlediği görüldü.

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Kilis'e vardı. 

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen ve aralarında çok sayıda zırhlı personel taşıyıcıların (ZPT) da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, jandarma ve polis ekiplerinin eskortluğunda Kilis'in Elbeyli ilçesine geldi.

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar ile silahların sınıra konuşlandırılacakları öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kilis #hatay #suriye
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.