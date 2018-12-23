Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen zırhlı araçlar Kilis'e ulaştı.

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a gelen komandolar ve askeri araçlar, Kilis'e doğru hareket etti.



Çeşitli birliklerden Hatay'a gönderilen komando birlikleri ve askeri araçlar, Hassa-Kilis kara yoluna doğru seyre geçti.



Komandoları taşıyan otobüs ve askeri araçlardan oluşan konvoyun, güvenlik önlemleri altında ilerlediği görüldü.



Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Kilis'e vardı.



Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen ve aralarında çok sayıda zırhlı personel taşıyıcıların (ZPT) da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, jandarma ve polis ekiplerinin eskortluğunda Kilis'in Elbeyli ilçesine geldi.



Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar ile silahların sınıra konuşlandırılacakları öğrenildi.