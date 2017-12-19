Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen zırhlı askeri araçlar Hatay'a ulaştı.

Türkiye'deki çeşitli birliklerden kente gelen, üzerlerinde obüs topları ve zırhlı taşıtların bulunduğu askeri araç konvoyu, Hassa ilçesindeki Suriye sınırı istikametine hareket etti.



Güvenlik önlemleri eşliğinde götürülen araçların, sınır birliklerine takviye olarak gönderildiği öğrenildi.