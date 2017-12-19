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Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen zırhlı askeri araçlar Hatay'a ulaştı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Türkiye'deki çeşitli birliklerden kente gelen, üzerlerinde obüs topları ve zırhlı taşıtların bulunduğu askeri araç konvoyu, Hassa ilçesindeki Suriye sınırı istikametine hareket etti. 

Güvenlik önlemleri eşliğinde götürülen araçların, sınır birliklerine takviye olarak gönderildiği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #suriye
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