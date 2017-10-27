Kilis'te sınır hattının iki ayrı bölgesinde Türkiye'ye geçmeye çalışan biri terör örgütü PKK/PYD, diğeri DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Kilis'te Türkiye'ye girmeye çalışan biri terör örgütü PKK/PYD, diğeri DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 2 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, merkeze bağlı İnanlı ve Gülbaba köyleri sınır hattında Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollardan geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı.



Yakalanan şahıslardan birinin terör örgütü DEAŞ mensubu, diğer şahsın da terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu belirlendi.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tunus uyruklu M.B. (26), sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Diğer şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.