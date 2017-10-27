Kilis'te Türkiye'ye girmeye çalışan biri terör örgütü PKK/PYD, diğeri DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 2 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, merkeze bağlı İnanlı ve Gülbaba köyleri sınır hattında Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollardan geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı.
Yakalanan şahıslardan birinin terör örgütü DEAŞ mensubu, diğer şahsın da terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu belirlendi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tunus uyruklu M.B. (26), sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diğer şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kilis'te sınır hattının iki ayrı bölgesinde Türkiye'ye geçmeye çalışan biri terör örgütü PKK/PYD, diğeri DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 2 kişi yakalandı.
Kilis'te Türkiye'ye girmeye çalışan biri terör örgütü PKK/PYD, diğeri DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 2 kişi yakalandı.
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