Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen terör örgütü PKK/PYD üyesi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde yurda kaçak yollardan giriş yaptığı belirlenen terör örgütü PKK/PYD mensubu bir kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, sınır hattında yaptıkları kontrollerde, ilçenin karşı tarafında yer alan, terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Abyadbölgesinden bir kişinin Türkiye'ye geçme girişiminde bulunduğunu belirledi.



Bölgede önlemlerini artıran ekipler, yasa dışı yollardan sınırı geçen terör örgütü PKK/PYD mensubu A.S'yi yakaladı.



İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.