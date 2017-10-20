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Suriye sınırında bir terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen terör örgütü PKK/PYD üyesi gözaltına alındı.

Suriye sınırında bir terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde yurda kaçak yollardan giriş yaptığı belirlenen terör örgütü PKK/PYD mensubu bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, sınır hattında yaptıkları kontrollerde, ilçenin karşı tarafında yer alan, terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Abyadbölgesinden bir kişinin Türkiye'ye geçme girişiminde bulunduğunu belirledi.

Bölgede önlemlerini artıran ekipler, yasa dışı yollardan sınırı geçen terör örgütü PKK/PYD mensubu A.S'yi yakaladı.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #suriye
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