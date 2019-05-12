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Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye

Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye yapıldı. Zırhlı araçlar ve komandolar Hatay ile Kilis'teki birliklere ulaştı.

Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye

Suriye'ya komşu Hatay ve Kilis hattında hareketlilik sürüyor. 

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır birliklerine takviyesi devam ediyor.

Gaziantep ve Hatay'a sevk edilen komandolar zırhlı araçlarla Kilis'e gitti.

Geniş güvenlik önlemleri altında kent merkezinden geçen konvoy, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısından geçiş yaptı. 

Hatay sınırındaki birliklere de takviye yapıldı. 

Hatay'a yurdun farklı bölgelerinden çok sayıda komando sevk edildi. Birlikler, zırhlı araçlarla Kırıkhan ilçesine ulaştı.

Takviye güçleri peyderpey Suriye sınırındaki askeri birliklerine sevk edilecek.


ulusal.com.tr

Etiketler; #suriye
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