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Suriye'ye komşu ülkeler Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, bugün Bakanlığa çağrılacak Suriye'ye komşu ülkeler, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan büyükelçilerine Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgilendirmede bulunacak. 

Suriye'ye komşu ülkeler Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı, bölge ülkeleri Ürdün, Irak, Lübnan, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan büyükelçilerine "Zeytin Dalı Harekatı" hakkında bilgilendirme yapacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, bugün bakanlığa çağrılacak Suriye'ye komşu Ürdün, Irak, Lübnan, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan büyükelçilerine "Zeytin Dalı Harekatı" hakkında bilgilendirmede bulunacak.

Dün de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin'in yanı sıra İran'ın Ankara'daki büyükelçilik misyon şefleri, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak harekat hakkında bilgilendirilmişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #suriye #afrin #dışişleri bakanlığı #zeytin dalı harekatı
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