Suriye'de Esad ve kardeşlerine idam kararı verildi

Suriye mahkemesi, devrilen lider Esad'ı iç savaş sürecinde işlenen "savaş suçları" ve "insanlığa karşı suçlar" kapsamında suçlu bularak gıyaben idam cezasına mahkûm etti.

Ailesi ve yakın kurmayları da idam cezası aldı

Geçici yönetim döneminde eski rejim yetkililerine yönelik başlatılan yargılamalardaki bu ilk resmi hüküm, Esad ailesinin diğer kilit isimlerini de kapsadı. Mahkeme; Beşar Esad'ın yanı sıra rejim döneminin en korkulan askeri figürlerinden kardeşi Mahir Esed ile güvenlik yapılanmasında kritik görevler üstlenen kuzeni Necib Atıf hakkında da idam kararı verdi.

Aralık 2024'te rejiminin çöküşüyle birlikte ailesiyle Rusya'ya sığınan Esad hakkındaki bu karar, yeni yönetimin eski dönemin hesaplaşmasına ilişkin attığı en somut adımlardan biri olarak kayıtlara geçti.