Suriye'de geçici hükümetin Savunma Bakanı açıklandı
Suriye Geçici Hükümeti, üst düzey komutanlardan Murhaf Ebu Kasra'nın savunma bakanı olarak atandığını duyurdu. Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından oluşturulan geçici hükümette, yeni isimler görev almaya devam ediyor.
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Geçici hükümet tarafından yapılan açıklamada, Ebu Kasra'nın daha önce birçok askeri operasyonun liderliğini yaptığı ve Heyet Tahrir Şam (HTŞ)'nin silahlı kanadının komutanı olarak tanındığı belirtildi.
Daha önce Asaad Hasan El Şeybani'nin "Dışişleri Bakanı" ve Azzam Garib'in "Halep Valisi" olarak atanmasının ardından, Ebu Kasra'nın savunma bakanı olarak atanması geçici hükümetin yönetim kadrosunu güçlendirdiği şeklinde yorumlandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı