Suriye'de geçici hükümetin Savunma Bakanı açıklandı

Geçici hükümet tarafından yapılan açıklamada, Ebu Kasra'nın daha önce birçok askeri operasyonun liderliğini yaptığı ve Heyet Tahrir Şam (HTŞ)'nin silahlı kanadının komutanı olarak tanındığı belirtildi.

Daha önce Asaad Hasan El Şeybani'nin "Dışişleri Bakanı" ve Azzam Garib'in "Halep Valisi" olarak atanmasının ardından, Ebu Kasra'nın savunma bakanı olarak atanması geçici hükümetin yönetim kadrosunu güçlendirdiği şeklinde yorumlandı.