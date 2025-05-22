Suriyede kalıcı güvenlik için yeni adım: MSB heyeti resmi temaslarda bulundu

Aktürk, açıklamasına 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitler ve gazileri anarak başladı.

81 yıl önce sürgüne gönderilen Kırım Tatar Türklerinin acıları paylaşıldı, hayatını kaybedenler rahmetle anıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütlerine karşı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Son bir haftada:

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi.

hudut güvenliği: 146 kişi yakalandı, 13 kg uyuşturucu ele geçirildi

Sınır hattında son bir haftada 2’si terörist olmak üzere 146 kişi yakalandı. Yıl başından bu yana yasa dışı geçiş yapmaya çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 179’a, engellenenlerin sayısı ise 33 bin 627’ye ulaştı.

Van hudut hattında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde yaklaşık 13 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Suriye'de mayın, EYP ve tünel tespiti faaliyetleri devam ediyor. Bölgede istikrarın sağlanması ve sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri için çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda, MSB heyeti 20 Mayıs’ta Suriye’yi ziyaret etti. Heyet, Suriye Savunma Bakanı tarafından kabul edildi. Taraflar, askeri iş birliği ve koordinasyon konularını ele aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgesel ve küresel barışa katkı sunmaya devam ediyor. Bu çerçevede:

NATO Çoklu Ortam Harekâtı Konferansı 21-22 Mayıs’ta Ankara’da düzenleniyor.

Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı 27-29 Mayıs’ta İstanbul’da yapılacak.

Milli Savunma Bakanı, 15-21 Mayıs tarihleri arasında Ukrayna, Katar, Kazakistan ve Özbekistan ile yoğun diplomasi trafiği yürüttü.

Hava Kuvvetleri Komutanı, 24-29 Mayıs’ta Endonezya’yı ziyaret edecek.

Milli Savunma Bakan Yardımcıları ise Suudi Arabistan ve Malezya’da temaslarda bulunuyor.

israil’e tepki: “barıştan uzaklaşıyor”

İsrail’in saldırılarını artırması, diplomatları hedef alması ve sivillere yönelik eylemlerinin barıştan uzak olduğunu gösterdiğini belirten Aktürk, uluslararası topluma ateşkesin sağlanması ve İsrail’e karşı etkili adımlar atılması çağrısında bulundu.

TSK’nın ulusal ve uluslararası tatbikatlara aktif katılımı sürüyor. Bu kapsamda:

Erciyes Hava İndirme (Kayseri)

Uluslararası Anadolu Ankası (Konya)

Steadfast Cobalt (yerinden), Formidable Shield (Almanya/İngiltere), Snow Master (Belçika), Steadfast Deterrence (Norveç), Al Adeid (Katar)

26-30 Mayıs’ta Türkiye-Azerbaycan Ortak Elektronik Harp Tatbikatı (Konya)

Ayrıca, TCG KEMALREİS ve diğer gemiler, Fransa ve Singapur gibi ülkelere liman ziyaretleri gerçekleştirecek.

Isparta’da düzenlenen “5. Uluslararası En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması”nda TSK timleri ilk üç sırayı aldı.

TSK sporcuları, yüzme, kick boks, binicilik, yelken ve oryantiring branşlarında madalyalar kazandı.

Boğaz’daki Cumhurbaşkanlığı Yat Yelken Şampiyonası’nda birincilik ve ikincilik elde edildi.

savunma sanayii: yeni silah sistemleri envantere girdi

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na NEFER kuleli zırhlı araçlar ve SAR-56 piyade tüfeği teslim edildi. Ayrıca, TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirilen İMECE Yer Gözlem Uydu Sistemi envantere alındı.

“TSK, görevini başarıyla sürdürüyor”

MSB açıklamasında, TSK’nın ülke güvenliği için gece gündüz görev başında olduğu ve sahip olduğu imkânlarla her türlü görevi başarıyla sürdürdüğü vurgulandı.