Suriye’de kritik gelişme! Terör örgütü YPG kendini feshetti

Örgüt elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Suriye ordusuyla entegrasyon sürecinin tamamlanmasının ardından bağımsız bir askeri güç olarak kendilerini feshettiklerini duyurdu.

Ferhat Abdi Şahin, Suriye'nin başkenti Şam'da Cumhurbaşkanlığına ait Halk Sarayı'nda basın mensuplarına açıklama yaptı.

"KENDİMİZİ FESHETTİĞİMİZİ İLAN EDİYORUZ"

Şahin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yapılan anlaşmanın ardından güçlerimizin Suriye ordusunun tugayları bünyesine entegrasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, bugün büyük bir sorumlulukla bağımsız bir askeri güç olarak kendimizi feshettiğimizi ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

29 OCAK'TA MUTABAKATA VARILMIŞTI

Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı.