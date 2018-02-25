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Suriye’deki ateşkes kararına, Türkiye’den de destek geldi

Suriye’deki ateşkes kararına, Türkiye’den de destek geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ateşkes kararına tam destek verildi "Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atan terör örgütleriyle mücadelenin devam edeceği" vurgulandı. Ateşkes kararının Afrin harekâtını etkilemeyeceği ifade ediliyor.

Suriye’deki ateşkes kararına, Türkiye’den de destek geldi

Suriye’de 1 ay süreyle ilan edilen ateşkese Türkiye’den de tam destek geldi. Açıklama, Dışişleri Bakanlığından yazılı olarak yapıldı.

İdlip’te tesis edilen gözlem noktalarının hatırlatıldığı açıklamada “6 gözlem noktası çabalarımızın somut bir tezahürüdür.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, PKK/PYD’ye karşı mücadelenin devam edeceği mesajı da verildi.

Türk yetkililer de ateşkes kararının, Afrin Harekâtını etkilemeyeceğini vurguladı. Yetkililer Türkiye'nin Suriye'de çatışan taraf olmadığını ve terörle mücadele ettiğinin altını çizdi.



ulusal.com.tr

Etiketler; #suriye
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