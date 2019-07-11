Suriyeli çocuk, kapağı açık bırakılan kanalizasyonda boğuldu

Ankara'da acı bir olay yaşandı. 6 yaşındaki Suriyeli çocuk, kapağı açık bırakılan kanalizasyon çukuruna düştü. Küçük çocuk hayatını kaybetti.

Ankara'da Suriyeli bir çocuk, kapağı açık bırakılan kanalizasyon kuyusuna düşerek hayatını kaybetti.



Mamak ilçesinde 6 yaşındaki Salih'in bir anda kaybolduğunu fark eden anne ve baba, bölgede kapağı açık bir kanalizasyon çukuru gördü.



Türkçe bilmedikleri için çocuğun çukura düşmüş olabileceğini uzun süre anlatamadılar. Türkçe bilen Suriyeli yakınlarına haber verdiler ve ardından 112 ekipleri arandı.



Olay yerine giden çok sayıda polis ve itfaiye ekibi çocuğu aramaya başladı. Kuyuda metan gazı biriktiğini tespit eden ekipler çalışmaya ara verdi.



Aramaya Ankara Emniyet Müdürlüğü Sualtı Arama Kurtarma ekibi de katıldı. Dalgıç polisler bölgeye 50 metre uzaklıktaki çayda yapılan arama sırasında Salih'in cansız bedeniyle karşılaştı.



Minik Salih'in babası ve yakınları çocuklarının cansız bedenini görünce gözyaşlarına boğuldu. Talihsiz çocuğun cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.





ulusal.com.tr