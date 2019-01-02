Taksim Meydanında Suriyelilerin yaptığı kutlamaya ilişkin sosyal medyada yapılan kışkırtmalara uzmanlardan önemli uyarılar geldi. İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı Metin Çorabatır, mültecilerin temel insan haklarına sahip olduğunu vurguladı. Türkiye’deki Suriyelilerin, bilgiye dayalı ve gönüllü bir şekilde ülkelerine geri dönebileceklerini söyleyen Corabatır, göçmen karşıtlığı konusundaki popülist söylemlere karşı yurttaşları uyardı.

Uzmanlardan yurttaşlara mülteciler konusunda önemli uyarılar geldi.



Taksim Meydanı'nda yabancı uyruklu binlerce kişi yeni yılı kutlamak için bir araya gelmişti. Toplananlar arasında Pakistan, Afganistan ve Suriyeliler de vardı. Görüntüler üzerinden sosyal medyada yapılan kışkırtmalarla karşı ise uzmanlar önemli uyarılar yaptı.



İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı Metin Çorabatır, Suriyelilere yönelik toplumda artan tepkileri ve atılması gereken adımları değerlendirdi.



Ulusal Kanal’a konuşan Çorabatır, göçmen karşıtlığının popülist bir akım olduğunu söyledi.



Türkiye’deki Suriyeli göçmenler üzerine çalışmalar yürüten Çorabatır, göçmenlerin de vatanlarına dönmek istediğini kaydetti.

"Geri dönüşün belli koşulları var. Bunu da uluslararası hukuk belirledi. Onları mülteci yapan koşulların ortadan kalkması, gönüllü olarak ve bilgiye dayalı bir şekilde dönmeleri. Şu anda baktığımızda mültecilerin büyük bir çoğunluğu ülkelerine dönmek istiyorlar."



İGAM Başkanı Çorabatır ayrıca, uluslararası topluma da çağrı yaptı.

"Uluslararası toplum kaynak yaratırsa, döndükleri zaman yıkılmış evlerini yeniden inşa edecek malzeme verirlerse, tarlasına atacağı gübre verirse gönüllü olarak geri döneceklerdir."







Haber: Ali Yağız Baltacı

Kamera: Barış Yurteri

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