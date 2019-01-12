Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim üyesi Doçent Doktor Mustafa Şen, Türkiye'de yaşayan Suriyelilere karşı dışlayıcı tutumun yanlış olacağını söyledi. Suriyeli sığınmacıların kendi içlerinde çeşitli olduklarını belirten Şen, yaşanan sorunların kişisel bazda görülmesi gerektiğini belirtti.

Yaşanan travmalara değindi, insani boyutun gözden kaçmamasını istedi.



Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim üyesi Doçent Doktor Mustafa Şen, Türkiye'de yaşayan Suriyelilere yönelik dışlayıcı tutumun yanlış olduğunu söyledi.



Herkesin bir mülteci adayı olduğunu vurgulayan Şen, Suriyelilerin çaresizlik içinde Türkiye'ye sığındıklarını kaydetti.



Sosyolog Şen ayrıca, Suriyelilerin yekpare bir grup olmadığını vurguladı.



HABER: ALİ YAĞIZ BALTACI

KAMERA: TANSEV KARA

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