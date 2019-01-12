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Suriyeli mültecilerle ilgili önemli çağrı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim üyesi Doçent Doktor Mustafa Şen, Türkiye'de yaşayan Suriyelilere karşı dışlayıcı tutumun yanlış olacağını söyledi. Suriyeli sığınmacıların kendi içlerinde çeşitli olduklarını belirten Şen, yaşanan sorunların kişisel bazda görülmesi gerektiğini belirtti.

Suriyeli mültecilerle ilgili önemli çağrı

Yaşanan travmalara değindi, insani boyutun gözden kaçmamasını istedi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim üyesi Doçent Doktor Mustafa Şen, Türkiye'de yaşayan Suriyelilere yönelik dışlayıcı tutumun yanlış olduğunu söyledi.

Herkesin bir mülteci adayı olduğunu vurgulayan Şen, Suriyelilerin çaresizlik içinde Türkiye'ye sığındıklarını kaydetti.

Sosyolog Şen ayrıca, Suriyelilerin yekpare bir grup olmadığını vurguladı.

HABER: ALİ YAĞIZ BALTACI
KAMERA: TANSEV KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #suriye #mülteci
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