4 Mart 2017'de uçağı Türkiye'de düşen Suriyeli pilot Albay Muhammed Sulfan yargılandığı davada beraat etti. Sufhan, 6 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle istemiyle yargılanıyordu.

4 Mart 2017'de uçağı Türkiye'ye düşen Suriyeli pilot Albay Muhammed Sufhan yargılandığı davada beraat etti.



Muhammed Sufhan hakkında, "askeri tesisleri tahrip etmeye teşebbüs" ve "casusluk" suçlarından 6 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.



Suriyeli pilot, 13 Ekim 2017'de Yayladağı Sınır Kapısı'nda Suriyeli yetkililere teslim edilmişti. Davası ise Hatay 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyordu.



Pilot daha önceki savunmalarında, Türkiye'yi düşman olarak görmediğini, hava muhalefeti nedeniyle alçak uçuş yaptığını, bu sırada uçaksavarlar tarafından vurulduğunu, bu yüzden Türkiye hava sahasına girdiğini söylemişti.



Mahkeme heyeti, pilot Sufhan'ın beraatine karar verdi.





ulusal.com.tr