Suriyeliler geri dönüyor mu? Bakanlık açıkladı

Bakan Yerlikaya, günlük 3 bin olan sınır geçiş kapasitesinin 15-20 bine çıkarıldığını açıklayarak, Suriyelilerin gönüllü dönüşlerinde önemli bir artış olduğunu vurguladı. Yerlikaya, "Suriyelilerin ülkelerine kavuşma yönündeki eğilimleri güçlü bir şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüş konusunda istekli olduklarını vurguladı. Yerlikaya, 2016 yılından bu yana gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde 737 binden fazla Suriyelinin evlerine döndüğünü belirterek şunları söyledi:

"Bu rakamın artması durumunda her türlü hazırlığımızı yaptık. Suriye'deki son gelişmelerin ardından büyük bir heyecan ve coşku olduğunu gözlemliyoruz."

Suriyeli STK'larla İş Birliği

Yerlikaya, geri dönüş sürecini daha etkin bir şekilde yürütmek amacıyla Suriyeli sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler düzenleyeceklerini açıkladı. Ayrıca, bu yıl her ay ortalama 11 bin Suriyelinin ülkelerine döndüğünü ve son günlerde bu sayının iki katına çıktığını ifade etti.

Bakanlıklar Arası Koordinasyon

Sınır kapılarında geçişleri hızlandırmak için ilgili bakanlıkların koordineli bir şekilde çalıştığını belirten Yerlikaya, "Ticaret Bakanlığımız da hazırlıklarını tamamladı. Süreci tüm bakanlıklarla birlikte organize ediyoruz" dedi.

Suriyelilerin adres güncellemelerinin tamamlandığını ve 2 milyon 936 bin Suriyelinin kayıtlı adres bilgilerinin mevcut olduğunu hatırlatan Bakan, dönüşlerin düzenli şekilde gerçekleşmesi için randevu sisteminin devrede olduğunu sözlerine ekledi.