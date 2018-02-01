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Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Ulusal Kanal Suriye sınırında Afrin harekâtını yakından takip ediyor. Ekrem Demir bölgeden gelişmeleri aktarırken, toplumsal haberleri de ekrana taşıyor. Uzun süredir vatanlarından uzak olan Suriyelilerin geri dönüşü arttı. Ekrem Demir, Kilis Öncüpınar'da vatanına dönen Suriyelilere mikrofon uzattı.

Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Türkiye'de yaşayan Suriyeliler vatanlarına dönmeye devam ediyor. Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan temelli dönüş yapanlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Ulusal Kanal, Zeytin Dalı Harekâtı'yla birlikte sınır hattında yaşanan gelişmeleri yerinden izlemeye devam ediyor.

Kilis'te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı'na giderek Azez'den ülkelerine geri dönen Suriyelilerin kimi Dabık, kimi Deyrezor, kimi Kamışlı kimi El Bab'a gidiyor.

Muhabirimiz Ekrem Demir, Suriye'ye temelli dönüş yapanlara mikrıfın uzattı. 5 senedir Türkiye'de olduğunu söyleyen öğretmen Ekrem Genco, memleketi Dabık'ta yarım bırakmakz orunda kaldığı hayatına ve işibe devam etmek istiyor.

Henüz 3. sınıfa giden Beşir de, Deyrezor'a akrabalarının yanına gidiyor.

Ev hanımı Rüvayde ise Halep'e dönüyor.

Ekrem Demir'in kamerasına yansıyan Suriyeli bir vatandaş ise bölgede başıbozuk grupların varlığına dikkat çekti.

Haber-Kamera: Ekrem Demir​
ulusal.com.tr

Etiketler; #öncüpınar #ekrem demir #afrin harekatı #ulusal kanal #suriye
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