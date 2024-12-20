Suriyelilerin geri dönüşü nasıl olacak? Bakan Yaşar Güler planı anlattı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin, Suriyeli sığınmacıların güvenli ve gönüllü geri dönüşlerini sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Suriye’deki gelişmelerin bu süreci hızlandırdığını belirtti. İki aşamalı plan tasarlandığını açıkladı.

Yaşar Güler, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Yaşar Güler, "Türkiye, Suriyelilerin geri dönüşleri için kabaca iki aşamalı bir plan öngördüğü söylenebilir. İlk etapta İdlib çevresindeki kamplarda kalan Suriyelilerin dönüşleri organize edilecek, ardından Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin dönüşü için çalışmalar yapılacaktır. Türkiye’de yaşayan Suriyeli sığınmacıların güvenli ve gönüllü geri dönüşleri konusunda ilerleme kaydedildiği ve sürdürüldüğü görülmektedir." dedi.

Bakan Yaşar Güler, Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölgelerde istikrarın sağlanması için alınan önlemelerle ilgili de konuştu. Bu amaçla çeşitli askeri ve diplomatik adımların atıldığını söyledi.

Yaşar Güler, "Vatan topraklarının sınır ötesinden itibaren emniyete alınması prensibi çerçevesinde, uluslararası hukuk ve meşru müdafaa kapsamında operasyon yapmanın, Türkiye’nin en doğal hakkı olduğu her platformda dile getirilmiş ve bu kapsamda faaliyetler icra edilmiş, edilmektedir." dedi.