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Suriyelilerin İstanbul'a girişi durduruldu

Yaklaşık 16 milyonun yaşadığı İstanbul'da, kayıtlı 542 bin de Suriyeli bulunuyor. İçişleri Bakanlığı, kentteki Suriyeli nüfusunu kontrol altında tutmak için harekete geçti. Suriyelilerin İstanbul'a göçünü dondurdu

Suriyelilerin İstanbul'a girişi durduruldu

Türkiye’deki Suriyelilerin kayıtları güncellenirken İstanbul’a gelişleri geçici olarak donduruldu. 

İstanbul'da kayıtlı olarak yaşayan 542 bin Suriyeli var. Sayının çoğalması sonrası bununla ilgili harekete geçildi. İçişleri Bakanlığı atık İstanbul'a başka Suriyelilerin gelmesine izin vermeyecek.

Biyometrik kimlik verilerek kayıt altına alınan Suriyeliler 1.5 yıldır "izin belgesi" ile şehir değiştirirebiliyordu. 

Artık nüfus yoğunluğu da dikkate alınarak İstanbul’a yeni kayıt alınmayacak. 

Peki istanbul'da kayıtsız olarak yaşayan Suriyelilere ne olacak devlet nasıl bir polita izleyecek? Bunlar ise tam bir merak konusu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #içişleri bakanlığı #istanbul #suriye
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