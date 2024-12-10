Suriyelilerin ülkelerine dönüşündeki son durum ne? Bakan Ali Yerlikaya rakamları açıkladı

Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönüşleriyle ilgili hareketli günler yaşanıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı.

"Suriyeli sığınmacılarla ilgili sınırdan geçişlerde bir yoğunluk, elinizde gitmek isteyenlere yönelik bir başvuru sayısı var mı?" sorusu üzerine Bakan Ali Yerlikaya, geçici koruma altındaki Suriyelilerde bir heyecanın, coşkunun olduğunu belirterek, "Suriye'deki son duruma bakıyorlar. Suriye'de hükümet kuruluyor. Şu an her şey yeni. Gözlemliyoruz biz de." ifadelerini kullandı.

Bakan Ali Yerlikaya, "Çarşamba günü Suriyeli STK'lar ve Suriyelilere destek olan STK'lar ile görüşeceğiz. 2024 yılında aylık ortalama 11 bin civarında gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşler oluyordu. Bugün bir hareketlilik başladı. Bu sayı 1,5-2 katına çıktı öğlene kadar. Sınır kapılarımızda gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşler için günlük kapasitemiz 3 bin civarındaydı. Günlük 350-400 kişi geçtiği için bu kapasite yeterliydi. Ancak geçiş sayıları artabileceği için bunu şimdi 15-20 bin kapasiteye çıkarttık." diye konuştu.

GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİLERİN SAYISI 2 MİLYON 936 BİN

2016'dan bugüne 737 bin geçici koruma altındaki Suriyelinin ülkesine geri döndüğüne işaret eden Bakan Ali Yerlikaya, "Geçici koruma altındaki Suriyelilerle ilgili olarak, biliyorsunuz adres güncellemelerini yaptık. Şu an ülkemizde geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı 2 milyon 936 bin. Hepsinin adres güncellemeleri yapıldı. Bir basın toplantısı yapacağız. Gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşlerle ilgili nasıl bir çalışma yürüttüğümüzü kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Ali Yerlikaya, Suriye'de yaşananları anbean takip ettiklerini vurgulayarak, "13 yıllık aradan sonra Suriyelilerin ülkelerine geri dönme hayallerinin olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Geçici koruma altında 1 milyon 247 bin 432 Haleplinin bulunduğunu anımsatan Ali Yerlikaya, göç yönetimi ile ilgili bütün bilgileri kamuoyuyla paylaştıklarını ve paylaşmaya devam edeceklerini söyledi.

Ali Yerlikaya, sadece İçişleri Bakanlığı olarak değil, diğer bakanlıklarla da koordineli olarak çalıştıklarını, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşü kolaylaştırıcı nelerin yapılabileceğinin üzerinde çalıştıklarını ve bunları da zamanı gelince açıklayacaklarını kaydetti.