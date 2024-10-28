Suriye'nin kuzeyinde 14 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Mert Sagit Mert Sagit
Suriye'nin kuzeyinde 14 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Güçlüyüz, kararlıyız. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 14 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Toplam 37 terörist etkisiz

Bakanlık bugün ayrıca Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatları ile 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu. Böylelikle Irak ve Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37 oldu.

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