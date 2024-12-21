Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde yer alan Fırat Kalkanı bölgesinde iki PKK/YPG mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’nin kuzeyindeki saldırı girişimlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirmiştir.” ifadeleri kullanıldı.