Suriye'nin Kuzeyine Hava Operasyonu! Diyarbakır'dan Savaş Uçakları Havalandı
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki terör mevzilerini vurmak için operasyon başlattı. Bu kapsamda, Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden kalkan savaş uçakları, terör hedeflerini imha etmek için havalandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde terör unsurlarına karşı operasyon başlattı. Suriye kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki devam eden operasyona katılmak için Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden savaş uçakları havalandı. Şimdiye kadar, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan çok sayıda hedef imha edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı