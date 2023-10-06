Suriye'nin Kuzeyine Hava Operasyonu! Diyarbakır'dan Savaş Uçakları Havalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki terör mevzilerini vurmak için operasyon başlattı. Bu kapsamda, Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden kalkan savaş uçakları, terör hedeflerini imha etmek için havalandı.

Suriye'nin Kuzeyine Hava Operasyonu! Diyarbakır'dan Savaş Uçakları Havalandı
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde terör unsurlarına karşı operasyon başlattı. Suriye  kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki devam eden operasyona katılmak için Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden savaş uçakları havalandı. Şimdiye kadar, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan çok sayıda hedef imha edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# suriye # terörle mücadele # Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı
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