Suriye'nin Kuzeyine Hava Operasyonu! Diyarbakır'dan Savaş Uçakları Havalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde terör unsurlarına karşı operasyon başlattı. Suriye kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki devam eden operasyona katılmak için Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden savaş uçakları havalandı. Şimdiye kadar, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan çok sayıda hedef imha edildi.