17'inci gününe giren Zeytin Dalı Harekatı kararlılıkla sürüyor. Afrin'in kuzeyinde çatışmalar şiddetlenirken, kara birlikleri Afrin batısındaki Surki Köyü'nü PKK/PYD'den arındırdı

Zeytin Dalı Harekatı'nda 17'inci gün... Kara ve hava harekatı planlandığı şekilde sürüyor.



Afrin'in batısında Surki Köyü'nün terör örgütünden temizledi.



Şuana kadar 1'i belde merkezi, 20'si köy, biri köy altı yerleşim ve 9'u stratejik dağ ve tepe olmak üzere 31 nokta teröristlerden arındırılmış oldu.



Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 947'ye çıktı. Çatışmaların şidddetlendiği Afrin'in kuzeyinde Şeyh Horoz bölgesinde 2 mehmetçiğimiz şehit oldu.



Burseya, Bufelyun, Bülbül, Darmık ve Huruz Dağı çevresinde arama ve temizleme faaliyetlei sürüyor. El yapımı patlayıcılar ve mayınlar bulunarak imha ediliyor.



Kara birlikleri 8 farklı koldan Afrin kırsalında ilerlerken Türk savaş uçakları terör mevzilerinin bombalıyor.



Sınırda konuşlu fırtına obüsleri, çoklu roketatarlar ve topçu birlikleri de tespit edilen noktaları vuruyor.



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