Sürücü belgesi affı çıkacak mı? Bakan Yerlikaya noktayı koydu

Trafik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle sürücü belgeleri geçici olarak geri alınan yaklaşık 690 bin kişi, affa yönelik bir düzenleme umuduyla gelişmeleri yakından takip ediyordu. Ancak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iddialara son noktayı koydu.

Yerlikaya, "Sürücü affı kesinlikle gündemimizde yok. Trafik güvenliğini tehlikeye atan ihlallere karşı tavizsiz duruşumuz sürecek." ifadelerini kullandı.

690 BİNE YAKIN SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ GERİ ALINDI

Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, 19 Nisan 2025 itibarıyla Türkiye genelinde 689 bin 946 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu. İşte detaylar:

499 bin 88 sürücünün ehliyeti alkol veya uyuşturucu etkisinde araç kullanmaları, alkol testini reddetmeleri nedeniyle geri alındı.

28 bin 461 sürücünün belgesi 1 yıl içinde 100 ceza puanı doldurmaları, 5 kez hız limiti ihlali yapmaları, 3 kez kırmızı ışık ihlali, drift yapmaları veya araçta yasa dışı çakar tertibatı bulundurmaları nedeniyle geçici olarak alındı.

162 bin 397 sürücünün ehliyetine ise; ölümlü ya da yaralanmalı kazalara karışmaları, sağlık gerekçeleri gibi adli ve idari işlemler kapsamında el konuldu.

"DERDİMİZ CEZA DEĞİL, CAN KAYBINI ÖNLEMEK"

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada denetimlerin ceza kesmek için değil, can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yapıldığını vurguladı: "Bizim derdimiz işlem yapmak değil; kazaları önlemek, ocakların sönmesine engel olmak. Aldığımız tedbirler, yollarımızda huzuru ve güvenliği sağlamak adına alınmış, hayatları koruma amacı taşıyan bir tedbirdir. Yaptığımız her denetim, aldığımız her önlem, bir annenin gözyaşını silmek, bir çocuğun yetim kalmasını önlemek içindir ve bu yüzden, kuralları ihlal edenlere karşı tavizsiz duruşumuzdan, asla geri adım atmayacağız."