Sürücüler dikkat! Bu kuralları ihlal eden aday sürücülerin ehliyeti anında iptal edilecek

Kabul edilen düzenlemeler kapsamında Karayolları Trafik Kanunu ve Türk Sivil Havacılık Kanunu'nda kritik değişiklikler hayata geçirildi.

İLK KEZ EHLİYET ALANLAR VE BELGESİ İPTAL EDİLENLER 2 YIL ADAY SÜRÜCÜ OLACAK

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle; ilk defa sürücü belgesi alanlar ile sürücü belgesi herhangi bir nedenle iptal edilip yeniden sürücü belgesi almaya hak kazananlar, belgenin alındığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle "aday sürücü" kabul edilecek.

HANGİ DURUMLARDA ADAY SÜRÜCÜ BELGESİ İPTAL EDİLECEK?

Aday sürücülük süresi içinde belirli kuralların ihlal edilmesi halinde sürücü belgesi iptal edilecek. İptal kararına yol açacak durumlar şu şekilde belirlendi:

Kanun kapsamında sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmasını gerektiren bir ihlalin gerçekleştirilmesi,

75 ceza puanının aşılması,

Araç cinsine bakılmaksızın 0,20 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullanıldığının tespit edilmesi,

Kanun'da yer alan dönüş kuralları, yayalara ilk geçiş hakkı verilmesi ile sürücülerin ve yolcuların koruyucu sistemleri kullanma zorunluluğuna ilişkin hükümlerin herhangi birinin 3 kez ihlal edilmesi.

Aday sürücü belgesi iptal işlemleri, Kanun'da görev ve yetkileri belirtilen trafik zabıtasınca gerçekleştirilecek.

YENİDEN EHLİYET ALABİLMEK İÇİN SIKI ŞARTLAR

Aday sürücü belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için yeniden sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekecek.

Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için şu şartları yerine getirmeleri zorunlu olacak:

Psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibraz edilmesi,

Kanun kapsamında verilen idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması,

Varsa iptal işlemi sonrası bekleme süresi veya geçici geri alma işlemleri sonrası geri alma süresi kadar zamanın geçmiş olması.

TÜRK SİVİL HAVACILIK KANUNU'NDA DÜZENLEME

Düzenleme kapsamında Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması'na uyum sağlanması amacıyla Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun "Kurtarma ve yardım" başlıklı hükmünde de değişikliğe gidildi.

Buna göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kazaya uğramış, zor durumda kalan ve tehlike içinde bulunan hava aracına gerekli hizmetin verilmesini sağlayacak. Kolluk kuvvetleri ve diğer yetkililer; kazaya uğramış, zor durumda kalan veya tehlike içinde bulunan hava aracına, uçuş ekibine, yolculara, kurtarma ve yardım ekibinin görevini yapmasına yardımcı olmakla yükümlü olacak.