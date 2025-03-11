Sürücüler dikkat! İşte kara yollarında son durum ve trafiği etkileyen çalışmalar

Karayolları Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin çeşitli noktalarında süren yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı güzergâhlarda trafik düzenlemeleri yapıldı. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyararak, trafik işaret ve işaretçilerine riayet edilmesi gerektiğini belirtti.

İSTANBUL-ANKARA YÖNÜNDE BANT AKTARIMI

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Gebze Organize Sanayi Bölgesi-Liman kavşakları arasındaki 0-3. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Bu nedenle İstanbul-Ankara istikametinde bant aktarımı yapılarak, ulaşım diğer yönden iki yönlü olarak sağlanıyor.

TAG OTOYOLU'NDA ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI

TAG Otoyolu’nun Bahçe-Nurdağı kavşakları arasında gerçekleştirilen üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü geçiş uygulanıyor.

DENİZLİ VE MUĞLA GÜZERGAHLARINDA TRAFİK DÜZENLEMESİ

Denizli-Serinhisar yolunun 22-23. kilometreleri ile Muğla-Denizli yolunun 53-57. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun bir bölümünden ulaşım iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

ANKARA-KIRIKKALE YOLUNDA SERVİS YOLU KULLANIMI

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle her iki yönde de servis yolları kullanılıyor. Sürücülerin bu bölgede hızlarını düşürmeleri ve trafik işaretlerine uymaları önem arz ediyor.

ISPARTA, BURDUR VE BALIKESİR'DE KONTROLLÜ TRAFİK AKIŞI

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerinde,

Çavdır-Tefenni yolunun 2-5. kilometrelerinde,

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 20-25. kilometrelerinde devam eden çalışmalar nedeniyle sürücüler trafik işaretlerine dikkat etmeli ve kontrollü ilerlemeli.

DİYARBAKIR-SİLVAN YOLUNDA İKİ YÖNLÜ TRAFİK

Diyarbakır-Silvan yolunun 60-62. kilometrelerinde yapılan çalışmalar sebebiyle, ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

GİRESUN'DA TÜNEL BAKIMI

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 32-72. kilometrelerinde yer alan Keşap, Geçilmez, Uluburun, Arıdurak, Kiliseburnu, Tirebolu-1 ve Tirebolu-2 tünellerinde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecek. 14 Mart’a kadar sürecek bu çalışmalar kapsamında, yol zaman zaman kısa sürelerle trafiğe kapatılacak ve ulaşım kontrollü olarak sağlanacak.