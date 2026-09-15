Sürücüler hemen bagajınızı kontrol edin! Eksik olan yandı: Hem ceza yazılacak hem muayeneden geçmeyecek

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında araçlarda bulundurulması gereken güvenlik donanımlarına yönelik denetimler sıkılaştırıldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Sürücüler hemen bagajınızı kontrol edin! Eksik olan yandı: Hem ceza yazılacak hem muayeneden geçmeyecek
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2026 yılı itibarıyla güncellenen zorunlu ekipman kurallarına dikkat çeken Trafik ve Güvenli Sürüş Uzmanı Mesut Tulukçu, bagajda yer almayan temel malzemelerin hem trafik denetimlerinde idari para cezasına yol açtığını hem de TÜVTÜRK araç muayenesinde "ağır kusur" sayılarak aracın vizeden geçmesini engellediğini vurguladı.

ARAÇLARDA BULUNDURULMASI ZORUNLU OLAN TEMEL EKİPMANLAR

Trafik güvenliği açısından her araçta eksiksiz ve kullanıma hazır şekilde bulunması gereken zorunlu donanımlar şunlar:

Reflektör (Kaza ve arıza anında yolu işaretlemek için)
İlk yardım çantası (Mevzuata uygun ve eksiksiz medikal içerikli)
Yangın söndürme tüpü (Dolum tarihi geçmemiş ve basıncı uygun)
Stepne (Yedek lastik) veya lastik tamir kiti
Kriko ve bijon anahtarı

UZMANLARIN TAVSİYE ETTİĞİ YARDIMCI VE HAYATİ MALZEMELER

Yolda kalma, teknik arıza ve acil durum senaryolarında sürücülerin hayatını kolaylaştıracak ekipmanlar:

Akü takviye kablosu
Çekme halatı
El feneri ve reflektörlü yelek
Pense ve tornavida takımı
Yedek sigorta seti ve iş eldiveni

"SADECE BULUNDURMAK YETMEZ, KULLANILABİLİR OLMALI"

Ekipmanların fiziki durumlarının periyodik olarak kontrol edilmesi gerektiğini belirten Trafik ve Güvenli Sürüş Uzmanı Mesut Tulukçu şu uyarılarda bulundu:

"Trafik ekipleri denetimlerde bu ekipmanları titizlikle kontrol ediyor. Amaç sadece ceza yazmak değil, can güvenliğini temin etmektir. Sadece ekipmanın araçta bulunması yetmez; kullanılabilir durumda olması şarttır. Yangın tüpünün son kullanma tarihi geçmiş mi, ilk yardım çantasında eksik malzeme var mı düzenli bakılmalı. Yolda kaldığınızda reflektörünüz yoksa arkadan gelen araçlar sizi fark edemez ve zincirleme facia yaşanabilir. Yola çıkmadan önce lastikler, aydınlatma grubu ve fren sistemi mutlaka kontrol edilmelidir."

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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