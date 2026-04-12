Sürücülerin dikkatine! O uygulama 15 Nisan'da son buluyor

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için yasal zorunluluk olan, özel araçlarda ise can güvenliği gerekçesiyle hayati önem taşıyan kış lastiği uygulaması 15 Nisan itibarıyla tamamlanıyor

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yürütülen uygulama, illerin iklim şartları doğrultusunda valiliklere devredilen yetkilerle denetleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığı sınır birimleri ve belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler eşliğinde sürdürülen süreç, 15 Nisan Çarşamba günü resmen sona erecek.

MEVSİMSEL GEÇİŞ VE TEKNİK PERFORMANS KAYBI

Kış lastiklerinin 7 derecenin altındaki sıcaklıklar için üretilmiş olması, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte teknik bir risk unsuru oluşturuyor. Sıcak havalarda kış lastiği kullanımı; lastiğin hızla aşınmasına, yol tutuş performansının düşmesine ve araç hakimiyetinin zayıflamasına neden oluyor. Ayrıca bu durumun yakıt tüketimini artırdığı ve karbon salımını yükselterek çevresel sürdürülebilirliğe zarar verdiği kaydediliyor.

LASTİK DEĞİŞİM VE MUHAFAZA MALİYETLERİ

Sektörden edinilen bilgilere göre, lastik değişim ücretleri jant boyutuna göre kademelendiriliyor. Güncel servis tarifeleri:

  • 13 ve 14 inç jantlar: 1000 TL
  • 15, 16 ve 17 inç jantlar: 1250 TL
  • 18 inç ve üzeri jantlar: 1500 TL

Lastik oteli (muhafaza) hizmeti için ise değişim ücreti düzeyinde ek bir bedel uygulanıyor. Uzmanlar, hem güvenli sürüş hem de ekonomik verimlilik adına lastik değişiminin zamanında yapılmasının kritik olduğunu vurguluyor.

