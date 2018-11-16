Erzincan'da, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yollardan dolayı mahsur kalan sürü, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonrası köye indirilebildi

Erzincan'da, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yollardan dolayı sürüsü ile mahsur kalan çobanın imdadına, İl Özel İdaresi ekipleri yetişti.



Erzincan'ın Üzümlü ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki 3 bin 500 metre yükseklikteki Keşiş Dağlarında bulunan Sarıkaya köyü ve mezralarında kar yağışı nedeniyle yollar kapandı.



Kar kalınlığının zaman zaman yarım metreye çıktığı bölgede, köylüler Erzincan İl Özel İdaresinden yardım istedi. Ekiplerin çalışması sonrası yollar, sabah saatlerinde yeniden ulaşıma açıldı.



Kar yağışının devam ettiği Şenlik mezrasından büyük ve küçükbaş hayvanları ile köye inmek isteyen çoban zor anlar yaşadı. Sürü, ekiplerin yoğun çalışmasının ardından yolun açılmasıyla köye indirildi.



Köy ve mezrada yollarının kar yağışı nedeniyle kapalı olduğunu ifade eden köylüler, özel idare ekiplerinin sabah saatlerinde yollarını yeniden açmasından dolayı mutlu olduğunu kaydetti.